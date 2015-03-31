Украина до конца мая должна договориться с кредиторами о реструктуризации долга

Министерство финансов, как ключевой орган власти, ведущий переговоры с кредиторами о реструктуризации части внешнего государственного долга, рассчитывает достичь компромисса в этом вопросе к концу мая

Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

«Мы, как правительство, начали эту работу (переговоры с кредиторами по реструктуризации долга - УНИАН)… К концу мая мы выйдем на взаимопонимание с нашими кредиторами», - сказал Уманский.

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько подчеркивала, что конец мая – это срок окончания переговоров по реструктуризации, установленный Украине ключевым институциональным кредитором страны – Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Минфин впервые огласил планы по реструктуризации части госдолга в ходе обсуждения новой программы кредитования экономики с Международным валютным фондом. МВФ одобрил программу для Украины 11 марта. Объем финансирования составит 17,5 млрд долл., срок - 4 года. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Тогда же, 13 марта, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга объемом 15 млрд долл. при общем объеме задолженности в 70 млрд долл.

Читайте такжеРоссия пока игнорирует переговоры о реструктуризации долга УкраиныКабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина допускает различные варианты реструктуризации - вплоть до списания части долга, а также предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из этих групп.