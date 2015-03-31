Fitch снизило рейтинг «Укрэксимбанка» после заявления о реструктуризации долгов

«Понижение рейтингов отражает мнение Fitch, что дефолт «Укрэксимбанка» по его внешним долговым обязательствам теперь является неизбежным», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это рейтинговое действие последовало за заявлением банка от 27 марта 2015 года о начале переговоров с держателями еврооблигаций на 750 млн долл. о продлении срока погашения этих бумаг с 27 апреля 2015 года по 27 июля 2015 года.

Агентство отмечает, что такое краткосрочное продление необходимо для проведения переговоров с целью долгосрочного разрешения ситуации с держателями облигаций согласно задачам 4-летней программы расширенного финансирования на 17,5 млрд долл. для Украины, утвержденной Международным валютным фондом 11 марта 2015 года.

Fitch полагает, что помимо еврооблигаций на сумму 750 млн долл. с погашением 27 апреля 2015 года «Укрэксимбанк» будет вести переговоры с владельцами приоритетных еврооблигаций на сумму 600 млн долл. с погашением в январе 2018 года и субординированных облигаций на сумму 125 млн долл. с погашением в феврале 2016 года.

Fitch отмечает, что понизит долгосрочный РДЭ «Укрэксимбанка» в иностранной валюте до уровня «RD» (ограниченный дефолт), если банк не произведет выплаты по еврооблигациям 27 апреля.

Как сообщал УНИАН, 23 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте крупнейших украинских государственных банков «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» до уровня «СС» с «ССС» и не исключает их дефолта в свете предстоящей реструктуризации госдолга.

Государственный «Укрэксимбанк» обратился к инвесторам с просьбой отсрочить погашение евробондов на 750 млн долл. со сроком обращения до 27 апреля 2015 года на 3 месяца - до 27 июля 2015 года.

При этом, как подчеркнуло министерство финансов Украины, обращение государственного «Укрэксимбанка» к инвесторам о продлении срока погашения еврооблигаций не влияет на способность банка выполнять обязательства перед своими вкладчиками.

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Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.