Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Казахстана
08:44, 01 апреля 2015Фондовый рынок
234
На решение агентства по прогнозу повлияли замедление роста ВВП страны в результате падения цен на нефть и спада экономики партнеров — России и Китая.
Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Казахстана / yvision.kz
Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило кредитный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства Казахстана на уровне «Baa2». Прогноз изменился с «позитивного» на «стабильный», сообщается на сайте агентства.
Читайте такжеНазарбаев: низкие цены на нефть – большое испытание для ЕАЭСНа ухудшение прогноза повлияли замедление роста ВВП Казахстана в долгосрочной перспективе в результате падения цен на нефть и экономического спада партнеров — России и Китая.
В то же время подтверждение рейтинга говорит о финансовой устойчивости Казахстана, сохраняющего большие объемы активов в иностранной валюте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter