Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Казахстана

Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило кредитный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства Казахстана на уровне «Baa2». Прогноз изменился с «позитивного» на «стабильный», сообщается на сайте агентства.

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В то же время подтверждение рейтинга говорит о финансовой устойчивости Казахстана, сохраняющего большие объемы активов в иностранной валюте.