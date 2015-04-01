НБУ обязал банки до 8 июня раскрыть информацию о реальных собственниках

Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта, текстом которого располагает УНИАН.

Нацбанк напоминает, что 8 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.

«Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами», - говорится в письме.

Читайте такжеНацбанк готовит «гнев и ярость» для новых акционеров «дочки» российского банкаСсылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк подчеркивает, что к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и котролерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.

Ранее Национальный банк сообщил, что в марте признал два украинских банка проблемными за нераскрытие информации о реальных владельцах по запросу регулятора.

Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук в интервью УНИАН сообщал, что Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков 2 марта в рамках пакета предварительных мер для одобрения новой программы с Международным валютным фондом.

Закон, в частности, устанавливает уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

Ранее глава департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко сообщал, что Нацбанк инициировал изменения в законодательство, чтобы обязать банки раскрыть всех акционеров в цепочке структуры собственности банка вплоть до последнего физического лица.