Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 миллиарда гривень

Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины, Департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.

Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневое обращение.

По предварительным данным, таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд грн.

Читайте такжеВ НБУ заявляют о ликвидации основных банков-"прачечных"Для пресечения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещения нанесенных государству убытков в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, проведены обыски в офисных помещениях.

Наложен арест на 57 счетов "фиктивных" предприятий, которые использовались в противоправной деятельности, в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.