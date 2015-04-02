Минфин продал «военные» облигации на 164 тысячи гривень

Министерство финансов Украины на сегодняшнем плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа продало «военные» облигации, выпущенные для юридических лиц, на 164 тыс. грн, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что последнее размещение «военных» облигаций проводилось более чем полгода назад, в сентябре прошлого года.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций сроком на 2 года под 7% годовых, удовлетворив одну поданную заявку.

Минфин напомнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

Как сообщал УНИАН, в марте Минфин не привлекал средства в госбюджет на ОВГЗ-аукционах.

На ОВГЗ-аукционах в феврале Минфин привлек в госбюджет 298,265 млн долл. и 42,670 млн грн, в январе - 9,936 млрд грн.

Согласно госбюджету на 2015 год с изменениями, предельный объем дефицита бюджета установлен на уровне 76,3 млрд грн, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.