Госдума хочет запретить российским госкомпаниям работать в Украине

Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев готовит проект закона о запрете экономического присутствия российских госкомпаний в Украине, пишут "Известия".

Читайте такжеСделка по Ирану сильно подорвет позиции России и обвалит цены на энергоресурсы - СМИВ связи с внесением в Верховную Раду Украины законопроекта о национализации собственности страны-агрессора и ее резидентов, который ставит под угрозу всю российскую частную и государственную собственность в Украине, парламентарий предлагает принять норму о запрете для российский государственных компаний и чиновников приобретать имущество на территории соседнего государства. В правительстве РФ также известно о внесении антироссийского законопроекта в украинский парламент, однако какие-либо ответные действия возможны только в случае принятия дискриминационных экономических мер.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов Украины от "Радикальной партии", в том числе лидер фракции Олег Ляшко, зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о национализации имущества в Украине государства-агрессора и его резидентов (№2497).

На сегодня в России действует норма, согласно которой чиновники не могут иметь счетов за рубежом. При этом долгие дискуссии о необходимости запрета и на недвижимость за границей для госслужащих не преобразовались в законодательные нормы, и сегодня российские чиновники могут иметь и приобретать недвижимость в Украине.

Госкомпании также не имеют ограничений по владению какими-либо предприятиями или счетами за границей.

Источник «Известий» в правительстве РФ рассказал, что в Белом доме известно о недавно внесенной в Верховную Раду инициативе.

"Этот проект закона пока только внесен в украинский парламент, и что-либо комментировать еще рано. В случае если документ пройдет голосование, можно будет говорить о какой-то ответной реакции с нашей стороны", - сказал источник.

На сегодня в Украине присутствуют российские банки с государственным участием, среди которых Сбербанк России и ВТБ. По данным Минфина Украины, на 1 января этого года чистые активы Сбербанка на Украине составляли 46,74 млрд гривен (около 116 млрд рублей), чистые активы ВТБ составили на 1 января 36,5 млрд гривен (около 91 млрд рублей). Кроме этого в Украине представлен и частный российский Альфа-банк с чистыми активами на 1 января 2015 года в размере 36,7 млрд гривен (около 92 млрд рублей). В Украине также широко представлены и российские компании топливно-энергетического сектора, к примеру «Газпромнефть». Под угрозой национализации будет и российская половина СП «Росукрэнерго» (50% принадлежит ОАО «Газпром») — компании, которая занимается перепродажей природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы.

При этом 25 ноября 2014 года Ривненский апелляционный хозяйственный суд признал право собственности Украины на трубопроводы «Транснефтепродукта» (дочерняя компании российской госкомпании «Транснефть»).

Более широко в Украине представлен крупный российский частный бизнес. Так, «Альфа-групп» контролирует 24,998% акций компании VimpelCom Ltd, которая, в свою очередь, контролирует крупнейший мобильный оператор Украины — «Киевстар». Также на Украине представлена МТС. В конце лета прошлого года министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что 94% лотерейного рынка страны контролируют россияне. Например, 80 лотерей из 112 действующих на Украине (71% рынка) имеет ООО «МСЛ»,владельцами которого, по данным украинского ведомства, являются миноритарные акционеры «Альфа-групп». Компанией, занимающейся логистикой и дистрибуцией товаров, «Мегаполис-Украина» владеет россиянин Игорь Кесаев. Оборот компании в 2012 году составил $4,1 млрд. Российский олигарх Олег Дерипаска владеет 48,1% акций UC Rusal, которому в свою очередь принадлежат украинские Николаевский глиноземный завод и Запорожский алюминиевый комбинат.

Читайте такжеСША согласны усилить санкции против России, если ЕС даст на это добро – конгрессменУкраинский частный бизнес также широко представлен в России, хотя его обороты нельзя сравнить с компаниями россиян в Украине, а некоторые политические персоны уже успели избавиться от своей собственности в РФ.