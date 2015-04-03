Доходы от приватизации за три месяца составили всего 0,6% годового плана

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-марта составили около 103 млн грн, что составляет 0,63% от установленного на текущий год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в Фонде госимущества, основные поступления от приватизации в размере 100 млн грн были получены в январе от продажи 21,86% акций Ильичевского судоремонтного завода.

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По информации ФГИУ, в январе-марте в бюджет поступило также 250 млн грн от аренды госимущества, что составляет 46% от установленного на 2015 год плана.

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Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.