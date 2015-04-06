РФ не договаривается с Украиной о реструктуризации долга и ожидает возврата $3 миллиардов к концу года

Переговоров по реструктуризации украинского долга перед РФ не ведется, Россия ожидает погашения Киевом облигаций в конце текущего года.

Как пишет ТАСС, об этом журналистам заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

По его словам, позиция РФ по этому вопросу не менялась. "Пока переговоров (о возможной реструктуризации) нет", - сказал он.

"Официального документа о начале переговоров не поступало", - добавил замминистра, отвечая на вопрос, не обращалась ли украинская сторона с предложением о переговорах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля 2015 года утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации.

Читайте такжеУкраина предложила кредиторам комбинацию мер по реструктуризации долгаРеструктуризация будет проводиться с целью выполнения программы Международного валютного фонда, которая предусматривает экономию в 15 млрд долларов на внешних долговых обязательствах за период реализации программы.

Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП.

Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги (еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева).

Переговоры с кредиторами должны быть завершены до мая 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ.