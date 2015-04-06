Украинские банки будут получать рефинансирование только под залог облигаций внутреннего займа

Национальный банк Украины во ІІ квартале 2015 года будет принимать в обеспечение по кредитам рефинансирования только государственные облигации Украины.

Об этом говорится в письме регулятора банкам от 1 апреля, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, в перечень ценных бумаг, которые могут рассматриваться как приемлемое обеспечение по кредитам рефинансирования во II квартале 2015 года, вошли только государственные облигации Украины (облигации внутреннего государственного займа Украины).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк оказывает поддержку ликвидности банков в связи с оттоком депозитов, предоставляя им кредиты рефинансирования через постоянно действующую линию кредитов «овернайт» и посредством тендеров по поддержке ликвидности банков, а также стабилизационные кредиты.

Читайте такжеДолги банков по рефинансированию за 2 месяца выросли на 4,7 миллиарда гривеньС 4 марта НБУ второй раз в этом году повысил учетную ставку - до 30% годовых с 19,5%, действовавших с 6 февраля. Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых и ставки по кредитам на более длительные сроки.

Задолженность банков по кредитам рефинансирования НБУ за январь-февраль 2015 года выросла на 4,7 млрд грн.

За 2014 год задолженность банков перед НБУ выросла на 37,5 млрд грн.