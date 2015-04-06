Правительство передало госкомпании 51% акций совместного с Фирташем предприятия

Об этом говорится в постановлении правительства №287-р «О согласовании заключения договора поручения на осуществление функций по управлению корпоративными правами государства» от 4 апреля.

Согласно документу, соответствующее предложение поступило от Фонда государственного имущества и было согласовано с Министерством экономического развития и торговли.

В документе указывается, что госпредприятие «ОГХК» не имеет права передавать указанный пакет акций в управление другому лицу, договор-поручение заключается на срок до трех лет, а госпредприятие осуществляет управление по договору-поручению безоплатно.

Как сообщал УНИАН, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа компания «Толексис Трейдинг Лимитед» в 2013 году получила 49%-ную долю в уставном капитале Запорожского титано-магниевого комбината. По договору, который «Толексис Трейдинг Лимитед» подписала с Фондом госимущества Украины, получатель 49%-ной доли в ЗТМК обязан внести 110 млн долл. на реализацию ряда инвестиционных проектов, которые позволят в конечном итоге увеличить долю Украины на мировом рынке губчатого титана с 5% до 14%.

При этом вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко в сентябре 2014 года высказал мнение об экономической нецелесообразности создания на базе ЗТМК Общества с ограниченной ответственностью. По его словам, государство, внеся в уставный фонд целостный имущественный комплекс предприятия, сохранило 51% доли, а Group DF в обмен на обещание осуществить инвестиции в ЗТМК получила 49% доли. Бутко отмечал, что продажа комбината на открытом аукционе может принести в государственный бюджет 600-800 млн долл.

Читайте такжеСуд отказал Фирташу в продлении аренды Иршанского ГОКа

Справка УНИАН. Запорожский титано-магниевый комбинат – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

51% доля в уставном капитале общества находится в собственности государства, а 49% владеет группа компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

В настоящее время Фирташ находится под домашним арестом в Вене.