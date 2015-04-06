Нафтогаз до 2018 года должен погасить полмиллиарда долларов внешних кредитов

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» до 2018 года должен погасить 0,5 млрд долл. внешних кредитов, гарантированных государством.

Об этом говорится в презентации НАК «Нафтогаз Украины», представленной компанией на заседании Национального совета реформ 30 марта.

«В 2014 году «Нафтогаз» погасил еврооблигации на сумму 1,6 млрд долл. и выплатил 2,3 млрд долл. за газ, поставленный еще в 2013 году. При этом «Нафтогаз» был вынужден «отрабатывать» аванс транзита газа на сумму 1,5 млрд долл., полученный и израсходованный в 2010-2013 гг. Что осталось: внешние кредиты - на сумму 1,7 млрд долл., из которых гарантированные государством - 0,5 млрд долл. (с подписанным графиком погашения до 2018 году) и кредиты украинских банков на общую сумму 23 млрд грн и 0,4 млн долл. (с погашением в 2015-2016 гг.)», - говорится в документе.

В компании считают, что с учетом оборота и стоимости активов «Нафтогаза» кредиторская задолженность компании является сравнительно небольшой.

«Проблема заключается в очень ограниченной возможности рефинансировать эти кредиты, не говоря уже о высокой стоимости финансирования на рынке», - говорится в презентации.

Читайте такжеДолги холдинга Фирташа перед "Нафтогазом" взыскиваются через суды - КоболевКак сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2013 году получил 17,957 млрд грн чистого убытка, 2012 год компания закончила с 31,466 млрд грн чистого убытка.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2012-2013 гг., аудированной компанией Deloitte&Touche, доход «Нафтогаза» от реализации продукции в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 75,899 млрд грн с 105,038 млрд грн. Операционный убыток компании в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 7,336 млрд грн с 22,183 млрд грн.

Доход «Нафтогаза» от транзита российского газа в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 30,315 млрд грн с 32,594 млрд грн. Доход от транзита нефти в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом до 1,411 млрд грн с 1,23 млрд грн. Доход от оптовой и розничной продажи природного газа в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 36,447 млрд грн с 63,244 млрд грн.