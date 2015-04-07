Банк Goldman Sachs купил у Канады акции General Motors на $3,3 миллиарда

Правительство Канады избавилось от всех своих акций американского автогиганта General Motors.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Покупателем 73,4 млн ценных бумаг стал американский коммерческий банк Goldman Sachs. Сумма сделки составила $3,3 млрд. Телеканал отмечает, что канадские власти решили продать свои активы в General Motors на фоне все еще не принятого национального бюджета на 2015-2016 фискальный год, который начался еще 1 апреля.

Читайте такжеОстатки Opel и Chevrolet, которые уходят из России, распродадут со скидкамиДо сих пор Канада оставалась единственной страной Северной Америки, у правительства которой сохранялись акции General Motors, приобретенные в 2009 году в рамках помощи автогиганту, который тогда оказался на грани банкротства. Американский концерн владеет несколькими заводами в канадской провинции Онтарио.

Правительство США продало свои акции General Motors в декабре 2013 года.