Генпрокуратура требует признать незаконной приватизацию трех энергокомпаний

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генппрокуратуры, «реализуя конституционную функцию представительства граждан и государства в суде, Генеральная прокуратура Украины как самостоятельный истец 3 апреля 2015 обратилась в суд о признании незаконным отчуждение государственных пакетов акций ОАО «Днепроэнерго» и ПАО «Закарпатьеоблэнерго».

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Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что суд рассматривает исковое заявление прокуратуры о признании противоправными и отмене актов Кабинета министров Украины и Фонда государственного имущества Украины по приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Донбассэнерго».

Иски обоснованы тем, что условия приватизации, определенные в обжалуемых актах правительства и Фонда госимущества, принятых с превышением полномочий и в нарушение статьи 19 Конституции Украины и законов «Об управлении объектами государственной собственности», «О приватизации государственного имущества», сформулированы таким образом, чтобы искусственно создать предпосылки для приобретения надлежащих государственных акций заранее определенными субъектами, чем значительно сужен круг потенциальных покупателей.

Фактическое отсутствие торгов и конкуренции при определении цены привела к нарушению Государственной программы приватизации, которой определен один из основных принципов приватизации - достижение максимального экономического эффекта от продажи объекта.

Из-за отсутствия конкуренции государственный пакет акций ОАО «Днепроэнерго» продан по цене, которая всего на 0,48% выше стартовой, а ПАО «Закарпатьеоблэнерго» - на 4,2%. Таким образом отчуждены корпоративные права на сумму свыше 2 млрд грн. Для сравнения: недавняя приватизация 25% государственного пакета акций этого же «Закарпатьеоблэнерго» состоялась по цене, которая в 3,9 раза превышала начальную.

«Доведение в суде незаконности отчуждения государственных пакетов акций указанных обществ позволит повторно продать их по прозрачным условиям и получить значительные поступления, в том числе за счет возможного участия в торгах иностранных инвесторов», - отметили в ГПУ.