Shell может купить британскую BG Group почти за $70 миллиардов

Англо-голландский нефтегазовый концерн Royal Dutch Shell ведет переговоры о покупке британской нефтегазовой компании BG Group plc, сумма сделки может составить 68 миллиардов долларов, пишет в среду газета Financial Times, передает Прайм.

Как пишет газета, приобретение BG Group предоставит Shell доступ к значительным запасам нефти и газа, а также позволит сэкономить средства, которые иначе пришлось бы потратить на геологическую разведку новых месторождений. Например, как подчеркивает Financial Times, концерн Shell потратил около шести миллиардов долларов на поиски нефти у северного побережья Аляски, но так и не закончил ни одной скважины в данном регионе.

Кроме этого, в случае заключения сделки с BG Group, англо-голландский нефтегазовый концерн сможет значительно закрепиться у побережья Бразилии, а также сможет рассчитывать на добычу газа из нетрадиционных источников в Австралии.

Как отмечает Financial Times, BG Group выступила с заявлением, в котором говорится, что компания ведет переговоры с Shell, однако остается неясным, сделает ли англо-голландский концерн предложение о покупке.

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Royal Dutch Shell — англо-голландский нефтегазовый концерн, который занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира.

BG Group — третий по величине производитель газа в Великобритании. Основными направлениями деятельности являются разведка и добыча, производство СПГ, транспортировка и распределение газа, а также производство электроэнергии.