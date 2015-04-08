Капитализация Twitter выросла на $1,5 миллиарда на слухах, что компанию может купить Google

Капитализация Twitter во вторник, 7 апреля, выросла на $1,5 млрд после появления слухов, что компанию, владеющую социальной сетью для публичного обмена короткими сообщениями, может купить Google.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph.

Акции Twitter выросли на 4,8% после сообщений в СМИ, что американская компания наняла инвестиционный банк Goldman Sachs в качестве консультанта по борьбе с возможными поглощениями.

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Как сообщал портал Briefing.com, две компании проявляли “серьезный” интерес к Twitter. Одной из них называлась Google.

Представитель Twitter отказался от комментариев газете USA Today. Также поступил и Goldman Sachs.