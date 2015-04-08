Испания впервые разместила бумаги под отрицательную доходность

Правительство Испании впервые разместило краткосрочные бумаги под отрицательную доходность, сообщают «Вести.Экономика» со ссылкой на MarketWatch.

Минфин страны во вторник продал шестимесячные векселя на сумму 725 млн евро, средневзвешенная доходность бумаг составила минус 0,002% годовых.

В сообщении ведомства отмечается, что спрос на векселя превысил предложение в пять раз.

12-месячные векселя Испании были размещены во вторник под доходность 0,006% годовых.

Такая ситуация означает серьезный разворот для Испании, которая не так давно была центром долгового кризиса в еврозоне.

Для сравнения: в июне 2012 года страна размещала шестимесячные векселя под 3,237% годовых.

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Рост цен на суверенные бонды в еврозоне и соответственно падение доходностей до рекордных минимумов обусловлены покупкой гособлигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) в рамках программы количественного смягчения (QE).

Краткосрочные бонды Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Ирландии и Австрии имеют отрицательную доходность. В случае Германии доходности облигаций страны со сроком обращения до 7 лет включительно уже являются отрицательными.