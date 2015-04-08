«Метинвест» Ахметова предложил кредиторам перенести срок погашения долга

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» предложила держателям своих облигаций на сумму 113,7 млн долл. с погашением в мае 2015 года перенести крайний срок их погашения на январь 2016 года.

Об этом компания сообщила на сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, собрание держателей долговых бумаг компании созывается на 1 мая 2015 года в Лондоне.

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В случае согласия владельцы еврооблигаций 2015 года получат вознаграждение в размере 5 долл. на каждые 1 тыс. долл. номинала бумаг. При этом погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 мая 2015 года - 10%, 31 января 2016 года - 90%.

В компании отмечают, что в прошлом году было погашено 1,525 млрд долл. долгов, однако из-за войны на Донбассе компания не смогла получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности.

Как сообщал УНИАН, с середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

В 2014 году «Метинвест» сократил производство металлопродукции на 15%, стали - на 26%, выпуск железорудного концентрата снизился на 6%.

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).