Японское агентство снизило рейтинг Украины в связи с переговорами о реструктуризации долга

Японское рейтинговое агентство R&I снизило рейтинг валютных обязательств Украины до уровня «СС» с негативным прогнозом, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению агентства, пересмотр рейтинга связан с неопределенностью в выполнении программы Международного валютного фонда и переговорах с кредиторами о реструктуризации долга, что ставит под сомнение ликвидность Украины в иностранной валюте.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня «Ca» с «Caa3» с негативным прогнозом.

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинговые действия обусловлены проведением переговоров по реструктуризации части государственного долга, включая долги по евробондам государства, государственных холдингов и по муниципальным бумагам Киевской городской администрации.