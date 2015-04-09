Энергохолдинг Ахметова договорился о реструктуризации евробондов

Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, достиг согласия с держателями 88,59% своих евробондов об обмене бумаг и продлил срок обмена до 13 апреля, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

«Компания DTEK Finance PLC сегодня объявила о том, что в рамках выполнения Согласительного меморандума от 23 марта 2015 года достигла согласия на обмен бумаг с держателями 88,59% евробондов компании и продление срока обмена до 13 апреля», - говорится в сообщении. Условия капитализации бумаг, как отмечается, прописаны в Согласительном меморандуме.

Напомним, ДТЭК в марте предложил держателям своих облигаций на сумму 200 млн долл. с погашением 28 апреля 2015 года реструктуризировать 80% долга, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, ДТЭК предлагает обменять еврооблигации на 200 млн долл. с погашением 28 апреля 2015 года на новые с погашением в апреле 2019 года. При этом компания предлагает новые долговые бумаги с увеличенной доходностью до 10,375% с 9,5% годовых.

ДТЭК отмечает, что максимальный объем выпуска новых бумаг может составить 170 млн долл. при погашении 20% основной суммы.

Срок предложения на обмен истекает 22 апреля 2015 года.

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Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов, до уровня «С» с «ССС».

ДТЭК в 2014 году получил чистый убыток в размере 19,648 млрд грн, тогда как 2013 год компания закончила с чистой прибылью 2,98 млрд грн.