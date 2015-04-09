Минагропрод в этом году хочет продать более 100 госпредприятий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует в 2015 году выставить на приватизацию 101 государственное предприятие, входящее в сферу управления министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко на пресс-конференции, посвященной подписанию меморандума о сотрудничестве между министерством и Фондом инноваций и развития Грузии.

«Планируется к приватизации 101 предприятие», - сказал Павленко.

При этом он отметил, что в общей сложности Минагропрод планирует выставить на приватизацию 461 объект, 48 из которых находятся на территории оккупированного Крыма.

Павленко также подчеркнул, что предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, не будут подлежать приватизации.

«Предприятия, которые являются необходимыми для национальной безопасности и для нашей продовольственной безопасности, - это принципиальные позиции, которые должны оставаться под контролем государства», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, в сфере управления Минагропрода находится около 470 предприятие. Из них, по словам главы министерства Алексея Павленко, 92 осуществляют хозяйственную деятельность, 76 не работают вовсе, 63 находятся в процесс банкротства, 68 – в состоянии ликвидации, 149 – в процессе реорганизации, остальные - остались в оккупированном Крыму.

Ранее о необходимости провести приватизацию около 500 предприятий, которые находятся в ведении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, заявил народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко», глава межфракционного «Аграрного объединения» Леонид Козаченко. В свою очередь, заместитель главы Минагропрода Владимир Лапа сообщил, что министерство в целом поддерживает идею приватизации, однако считает, что изначально на этих предприятиях должен быть сменен менеджмент и проведен аудит.