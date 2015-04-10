Японский индекс Nikkei впервые за 15 лет вырос до 20 000 пунктов

Индекс Nikkei на Токийской фондовой бирже, отражающий цены акций 225 ведущий компаний Японии, впервые с апреля 2000 года достиг отметки в 20 000 пунктов, пишет Прайм.

Причиной роста акций стал низкий курс национальной валюты, что выгодно крупным японским компаниям-экспортерам и делает их акции более привлекательными для инвесторов. Обозреватели агентства Киодо считают, что это важный шаг для восстановления затянувшейся стагнации экономики Японии и выхода из дефляции. В то же время все чаще высказываются опасения чрезмерного перегрева рынка акций, так как пока темпы роста реальной экономики не успевают за стремительно идущей вверх кривой биржевых сводок.

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В декабре 1989 года индекс достиг своего исторического максимума в 38 915,87 пунктов. Затем на рубеже 1990-х годов из-за "схлопывания пузыря" на рынке акций и недвижимости индекс находился на низком уровне. Во время мирового экономического кризиса в октябре 2008 года он достиг своего "дна", упав до 6 994,9 пункта.

С приходом к власти правительства Синдзо Абэ в декабре 2012 года был утвержден экономический курс, получивший название "абэомики", который подразумевает мягкую финансовую политику и насыщение финансового рынка деньгами. Пятнадцатилетние максимумы Nikkei стал обновлять с февраля 2015 года.

Во время бума начала 2000-х Nikkei доходил до 20 434,7 пункта.

В то же время обозреватели в Токио высказывают опасения относительно чрезмерного роста фондового рынка страны, так как считают, что приток денег на биржу связан не столько с реальной привлекательностью японских компаний, сколько с общей тенденцией смягчения финансовой политики в мире, что приводит к оттоку капитала с рынка государственных бумаг.

В аналитической статье Киодо высказывается мнение, что именно это привело сначала к притоку денежных средств на мировой рынок нефти, а затем к обвалу цен на нефть в мире. "Важно, успеет ли японская экономика выйти на орбиту уверенного роста до того момента, когда начнется отток капитала с фондового рынка", - говорится в статье.