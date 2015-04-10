У Яценюка назвали подпадающие под реструктуризацию банки и компании

Соответствующее постановление от 4 апреля опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, решение было принято по предложению консультанта Министерства финансов по вопросу реструктуризации внешних долгов Украины компании Lazard.

В перечень реструктуризации вошли облигации внешних государственных заимствований за период з 2005 по 2013 год и сроком погашения с 2015 по 2023 год.

Кроме того, правительство намерено реструктуризировать задолженность госпредприятий «Финансирование инфраструктурных проектов», «Укравтодор», конструкторское бюро «Южное», «Укрмедснаб», а также «Укрзализныця».

Также реструктуризации будут подлежать внешние заимствования Киевского городского совета, выпущенные в 2005, 2011 годах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены до мая 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.