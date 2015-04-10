S&P снизило рейтинг Украины из-за ее планов по реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «СС» с «ССС-» и подтвердило долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте на уровне «ССС+», говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Как отмечается, прогноз по рейтингам негативный и обусловлен прежде всего планами Украины по реструктуризации внешнего долга.

«По нашим критериям, мы намерены классифицировать предложения по реструктуризации задолженности как предпосылку к дефолту», - говорится в сообщении агентства.

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Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП.

Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги (еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева).

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Переговоры с кредиторами должны быть завершены до мая 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ.

В то же время, исчерпывающий список долговых обязательств Украины, которые правительство планирует реструктуризировать, будет опубликован позже как дополнение к соответствующему распоряжению Кабмина.

Ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что вопрос списания долгов в рамках переговоров о реструктуризации внешнего государственного долга с кредиторами не обсуждается.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.