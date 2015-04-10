S&P снизило рейтинг Украины из-за ее планов по реструктуризации долга
Агенство классифицирует предложения по реструктуризации как предпосылку к дефолту Украины.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «СС» с «ССС-» и подтвердило долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте на уровне «ССС+», говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.
Как отмечается, прогноз по рейтингам негативный и обусловлен прежде всего планами Украины по реструктуризации внешнего долга.
«По нашим критериям, мы намерены классифицировать предложения по реструктуризации задолженности как предпосылку к дефолту», - говорится в сообщении агентства.
Читайте такжеутвердил перечень долговых обязательств
Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП.
Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги (еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева).
Читайте такжеУ Яценюка назвали подпадающие под реструктуризацию банки и компании
Переговоры с кредиторами должны быть завершены до мая 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ.
В то же время, исчерпывающий список долговых обязательств Украины, которые правительство планирует реструктуризировать, будет опубликован позже как дополнение к соответствующему распоряжению Кабмина.
Ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что вопрос списания долгов в рамках переговоров о реструктуризации внешнего государственного долга с кредиторами не обсуждается.
Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.