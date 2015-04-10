Нацбанк в марте почти вдвое снизил выкуп гособлигаций

Национальный банк Украины в марте приобрел в собственность государственные облигации номинальной стоимостью 5,9 млрд грн, что в 1,9 раза меньше объема за предыдущий месяц в 11,2 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года объем приобретенных Нацбанком гособлигаций составил 27,4 млрд грн, продажа ценных бумаг из портфеля НБУ составила 260 млн грн.

В том числе через механизм двусторонней котировки в марте Нацбанк купил гособлигации номинальной стоимостью 500 млн грн. С начала года покупка через этот механизм составила 262,2 млн грн, продажа – 262,7 млн грн.

По итогам ОВГЗ-аукционов в марте средства в госбюджет не привлекались. Всего с начала года в госбюджет от продажи ОВГЗ было привлечено 10 млрд грн и 300 млн долл.

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Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам первичного размещения с начала года составила 17,00% годовых в национальной валюте и 8,75% в долларах США.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 41,4 млрд грн, в том числе погашение номинальной стоимости – 30,2 млрд грн, уплата купонного дохода – 11,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в феврале приобрел в собственность гособлигации номинальной стоимостью 11,2 млрд грн, что на 1,2 млрд грн, или на 12%, больше объема за предыдущий месяц.

В 2014 году НБУ приобрел в собственность гособлигации Украины номинальной стоимостью 181,9 млрд грн и 90 млн долл. США, что в гривневом эквиваленте по официальному курсу в 4 раза превышает показатель 2013 года.