МВФ настаивает на завершении переговоров о реструктуризации долга Украины к июню

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд настаивает на завершении переговоров о реструктуризации части внешней задолженности Украины не позднее июня, когда миссия Фонда проведет первую оценку выполнения программы сотрудничества, одобренную в марте текущего года.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора –распорядителя МВФ Дэвида Липтона, переданном агентству УНИАН.

«Очень важно, чтобы Украина и ее кредиторы достигли соглашения (о реструктуризации долга - УНИАН) до нашего пересмотра программы в июне. Мы хотели бы такого результата и рассчитываем на него», - говорится в комментарии.

Липтон подчеркнул, что переговоры с кредиторами являются крайне важными для Украины, и они должны пройти с соблюдением основных критериев, определенных, в том числе, экспертами МВФ.

«Мы вывели три критерия, которые необходимы, с нашей точки зрения, для проведения долговых операций. Они касаются объема операции, ее влияния на обслуживание долга и влияния на показатель соотношения величины госдолга к ВВП, - отметил Липтон. – Важно, чтобы Украины и ее кредиторы достигли компромисса в соответствии с этими тремя критериями».

Липтон подчеркнул, что договоренность о реструктуризации долга станет одним из главных показателей для оценочной миссии, которая начнет свою работу в Киеве предположительно 15 июня. «Это будет важным фактором. Таким же, как и заверения правительства Украины в том, что реформы в Украине будут успешными, а финансирование страны – безопасным», - сказал Липтон.

При этом он напомнил, что программа сотрудничества с МВФ, одобренная в марте, предполагает финансирование полного объема заявленной помощи, а именно – 40 млрд долл. "Наша программа опирается на полное финансирование 40 млрд долл., которые требуются Украине, также как и на обеспечение дальнейшей финансовой устойчивости Украины», - резюмировал заместитель главы МВФ.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ в объеме порядка 40 млрд долл. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Тогда же Украина начала переговоры о реструктуризации части внешнего долга в объеме 15 млрд долл. при общем объеме госдолга 70 млрд долл.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие может оказаться неприемлемым для кредиторов. В частности, комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton, ведущий переговоры с Министерством финансов Украины, уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.