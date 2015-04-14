Кредиторы «Укрэксимбанка» 27 апреля обсудят отсрочку выплаты $750 миллионов долга

Собрание держателей бондов одного из крупнейших государственных банков Украины – «Укрэксимбанка» на сумму 750 млн долл., основной целью которого является обсуждение возможности отсрочки платежей по бондам, состоится 27 апреля, говорится в письме банка, размещенного на корпоративном сайте.

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Как отмечается в письме, первоначально такое собрание должно было состояться 13 апреля, однако было перенесено в связи с отсутствием кворума.

По информации банка, собрание состоится в лондонском офисе компании White & Case, которая наряду с компанией Lazard определена Кабинетом министров Украины советником Украины по вопросам реструктуризации внешней задолженности в объеме 15 млрд долл. Переговоры о реструктуризации от имени Украины ведет Министерство финансов. Комитет кредиторов возглавляет американский инвестиционный фонд Franklin Templeton. Переговоры ведутся с 13 марта текущего года и должны завершиться не позднее июня 2015 года. Достижение договоренностей является одним из основных условий дальнейшего кредитования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда, с которым наша страна 11 марта текущего года подписала четырехлетнюю программу сотрудничества.

Бонды «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. по решению правительства входят в общий перечень государственных и квазигосударственных евробондов Украины, подлежащих реструктуризации. 27 марта текущего года банк заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций о продлении срока погашения этих бумаг с 27 апреля 2015 года по 27 июля 2015 года. Бумаги «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. остаются пока единственными бумагами банка, подлежащими реструктуризации. Однако аналитики международного рейтингового агентства Fitch предположили, что «Укрэксимбанк» будет вести переговоры с владельцами приоритетных еврооблигаций на сумму 600 млн долл. с погашением в январе 2018 года и субординированных облигаций на сумму 125 млн долл. с погашением в феврале 2016 года. В этой связи банку был присвоен близкий к преддефолтному кредитный рейтинг «С».

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежат государству.