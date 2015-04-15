«Укртелеком» Ахметова сильно повысил оценку рисков по своим облигациям на 600 миллионов гривень

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» повысил процентную ставку по облигациям серий «N», «O», «P», «Q» на 13-16 процентные периоды до 21% с 16,5% годовых.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Укртелеком» сообщает, что процентная ставка по облигациям общества серий «N», «O», «P», «Q» на тринадцатый-шестнадцатый процентные периоды установлена в размере 21% годовых», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году компания «Укртелеком» приняла решение об открытом (публичном) размещении облигаций серий «N», «O», «P», «Q» на общую сумму 600 млн грн. Количество облигаций, эмитированных по сериям, составляет: облигации серии «N» - 2 тыс. штук; серии «O» - 2 тыс. штук; серии «P» - 4 тыс. штук; серии «Q» - 4 тыс. штук; общее количество облигаций - 12 тыс. штук. Нарицательная стоимость облигаций каждой серии составит 50 тыс. грн.

Процентная ставка по всем облигациям на 1-4 процентные периоды была установлена на уровне 19,5% годовых, на 5-8 понижена до 18% годовых и 9-12 – до 16,5% годовых. Выплата процентов по облигациям осуществляются ежеквартально.

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Целью выпуска облигаций являлось привлечение средств на обеспечение эксплуатации и повышение эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, а именно: расширение сегмента широкополосного доступа к сети Интернет, модернизацию оптической магистральной сети (DWDM), продолжение работ по перестройке зоновых сетей; проведение работ из модернизации центральных и региональных транзитных узлов сети передачи данных.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).