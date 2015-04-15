Абромавичус обещает обнародовать список объектов приватизации на 2015 и 2016 годы "в ближайшее время"
Список объектов для приватизации на 2015 и 2016 годы будет подготовлен и опубликован в ближайшее время.
Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.
«Сейчас идет дискуссия с парламентариями и администрацией президента, там, в принципе, детали уточняются, и уже в ближайшее время вы все увидите этот список на 2015 и 2016 годы», - сказал он.
По словам министра, подготовки этого документа ожидают международные инвесторы, которые готовы рассматривать возможность участия в приватизации.
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Также Абромавичус сообщил, что 16 апреля отправится с рабочим визитом в Вашингтон, где обсудит с заинтересованными американскими инвесторами вопрос приватизации украинских активов.
«Завтра я вылетаю в Вашингтон на встречу Всемирного банка. Там будет масса других встреч, там же несколько крупных инвесторов из Америки запросили встречу, чтобы узнать больше о приватизации, о привлекательности конкретных активов», - сказал Абромавичус.
При этом министр не уточнил, о каких активах из перечня объектов приватизации идет речь.
Как сообщал УНИАН, ранее Абромавичус заявлял, что Минэкономразвития намерено не только внести на рассмотрение Кабинета министров перечень предприятий, готовящихся к приватизации в ближайшее время, но также внести изменения в процедуру организации продажи активов. При этом министр отмечал, что провести приватизацию необходимо с максимальной выгодой и желательно с участием западных инвесторов, которые уже сейчас заинтересованы в аграрных активах, инфраструктурных объектах, объектах энергетики и других.
Согласно утвержденному на 2015 год государственному бюджету, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.
Ранее УНИАН также сообщал, что правительство утвердило новый список объектов, имеющих стратегическое значение.