«Укрэксимбанк» намерен отсрочить погашение евробондов на $750 миллионов

Государственный «Укрэксимбанк» в рамках реструктуризации намерен отсрочить погашение евробондов на 750 млн долл. со сроком обращения до 27 апреля 2015 года на срок не более чем 10 лет, без изменения условий выплаты процентов и без списания суммы основного долга, говорится в письме банка инвесторам.

«Таким образом, продление срока является единственным условием, которое банк предлагает для рассмотрения, и сокращение основной суммы долга или процентов к уплате банком в настоящее время не предлагается», - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении отмечается, что если консенсус не будет найден, то это, скорее всего, приведет к нарушению банком обязательств по уплате основного долга и процентов, при этом переговоры будут проведены после нарушения, а это будет менее выгодным для обеих сторон.

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Ранее УНИАН сообщал, что кредиторы «Укрэксимбанка» 27 апреля обсудят отсрочку выплаты $750 миллионов долга.

Государственный «Укрэксимбанк» в конце марта обратился к инвесторам с просьбой отсрочить погашение евробондов со сроком обращения до 27 апреля 2015 года на 750 млн долл. на 3 месяца - до 27 июля 2015 года.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины обязал государственный "Укрэксимбанк" принять меры по изменению условий заимствований по внешним долговым обязательствам банка в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства, согласно которому реструктуризации подлежат еврооблигации банка, выпущенные в 2006, 2010 и 2013 годах.