Гривня закрыла межбанк на отметке 21,65 за доллар

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,7290/23,0440 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4220/0,4280 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,8255 грн/долл., к этому часу было заключено 243 сделки на сумму 244,10 млн долл.

Напомним, сегодня гривня на межбанке резко укрепилась до 21,50 за доллар.