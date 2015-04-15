Гривня закрыла межбанк на отметке 21,65 за доллар
18:33, 15 апреля 2015Фондовый рынок
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В среду, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,35/21,65 грн/долл.
К закрытию торгов котировки установились на уровне 21,35/21,65 грн/долл. / Фото zn.ua
Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,7290/23,0440 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4220/0,4280 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,8255 грн/долл., к этому часу было заключено 243 сделки на сумму 244,10 млн долл.
Напомним, сегодня гривня на межбанке резко укрепилась до 21,50 за доллар.
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