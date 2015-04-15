S&P понизило рейтинг Греции
19:32, 15 апреля 2015Фондовый рынок
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Долгосрочный кредитный рейтинг Греции в иностранной валюте снижен до "CCC+" с "B-".
REUTERS
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции в иностранной валюте до "CCC+" с "B-" с "негативным" прогнозом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз агентства.
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При этом краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах снижен до уровня "С" с "B".
Ранее УНИАН сообщал, что Греция погасила часть кредита МВФ в срок – заплатила 448 миллионов евро.
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