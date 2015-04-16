Реструктуризация долгов госбанков предполагает только отсрочку их погашения – Минфин

Реструктуризация внешних долгов государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" предполагает только продление срока их погашения без уменьшения суммы основного долга или процентов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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«Хотя еврооблигации 2015 года и другие долговые инструменты «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» включены в периметр будущей долговой операции, в связи с особыми обстоятельствами в отношении государственных банков они должны только перепрофилировать эти обязательства (то есть продлить срок их погашения). Выполнение целей EFF (Механизма расширенного финансирования МВФ – УНИАН) не требует уменьшения основной суммы долга или купона по этим инструментам», - говорится в сообщении.

Министерство выразило поддержку «Укрэксимбанку» в его просьбе продлить на 3 месяца период обращения еврооблигаций банка 2015 года на 750 млн долл., для того чтобы подготовиться к переговорам о продлении срока погашения облигаций на срок не более десяти лет.

В сообщении отмечается, что указанные еврооблигации «Укрэксимбанка» входят в перечень долговых обязательств, по которым должна быть осуществлена реструктуризация, в соответствии с программой МВФ.

«Неспособность перепрофилировать еврооблигации 2015 сделает невозможным для Украины достижение целей, указанных в EFF, поскольку они являются частью долга государственного сектора объемом 5,2 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, погашение которого должно быть отложено», - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что все требования программы по будущей долговой операции должны быть выполнены для того чтобы обеспечить непрерывное предоставление необходимой финансовой поддержки Украины со стороны МВФ и других ее международных партнеров.