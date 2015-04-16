Fitch снизило рейтинг холдинга Ахметова до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента металлургического холдинга «Метинвест» до уровня ограниченного дефолта «RD» с уровня «ССС» на фоне заявления компании о невозможности осуществлять дальнейшие платежи по программе предэкспортного финансирования объемом 113 млн долл.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

В целом по состоянию на 31 марта 2015 года «Метинвест» имел четыре линии предэкспортного финансирования на общую сумму 1,1 млрд долл., сообщили в Fitch.

«Финансовые результаты компании значительно ослабли ввиду экономической и политической ситуации в Украине, а также сохранения слабой ценовой конъюнктуры в сталелитейном и сырьевом секторе, - говорится в сообщении. - С августа 2014 года компания пыталась рефинансировать или пролонгировать линии предэкспортного финансирования со сроками выплат в 2015 году, однако переговоры с кредиторами не увенчались успехом».

В Fitch отмечают, что «Метинвесту» удалось получить отсрочку на один месяц по выплатам, которые следовало провести в феврале текущего года. «Однако в дальнейшем компания не смогла получить согласие всех кредиторов на пролонгацию этих выплат до мая, - отметили в агентстве. - Компания не провела выплату по основной сумме долга в марте, и впоследствии кредиторы вручили ей письмо о резервировании прав».

После этого «Метинвест», по данным Fitch, прекратил переговоры о получении разрешения не проводить платежи в марте и апреле. «Однако вместо этого компания планирует вести переговоры о более широком пересмотре выплат по предэкспортному финансированию и еврооблигациям», - отмечают в агентстве. Речь идет об обмене проблемных долговых обязательств по методологии Fitch.

«Если будет получено согласие от кредиторов, кредитный рейтинг компании останется на уровне «RD»», - подчеркнули в Fitch.

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При этом в агентстве обратили внимание, что внешними факторами, оказывающими давление на компанию, станут цены на руду, курс национальной валюты, объемы производства. В частности, цена на руду, как отмечает Fitch, должна колебаться в пределах от 65 долл./т в 2015 году до 75 долл./т в 2016 году и до 80 долл./т в долгосрочной перспективе. Курс гривни не должен превышать 25 грн за доллар в 2015 году, а объемы производства «Метинвеста» в 2015 году должны соответствовать аналогичным объемам во втором полугодии 2014 года. Негативными рейтинговыми факторами станут ухудшение общеполитической и общеэкономической ситуации в Украине, введение процедуры банкротства, ликвидации или другой формальной процедуры прекращения деятельности компании.

Ранее пресс-служба «Метинвеста» объявила, что компания находится в состоянии дефолта и начинает три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов является отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,7 млн долл., подлежащим к выплате в мае 2015 года.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).