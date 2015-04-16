Яресько призвала кредиторов договориться о реструктуризации долга Украины

Глава министерства финансов Украины Наталья Яресько призвала кредиторов сесть с правительством страны за стол переговоров для достижения согласия относительно реструктуризации государственного долга.

Об этом министр финансов написала на своей странице в сети Facebook.

«Я призываю всех наших кредиторов сесть за стол переговоров с нами, чтобы достичь согласия, иначе последствия для Украины как проевропейского государства будут серьезными. Мы переживаем самый большой экономический и финансовый кризис в нашей истории, но, если сможем достичь соглашения с нашими кредиторами, Украина снова расцветет», - написала она.

У даний час знаходжусь у Вашингтоні, де мають проходити Весняні зустрічі МВФ та Всесвітнього банку, а також низка важлив... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on 16 квітня 2015 р.

Яресько подчеркнула необходимость прозрачных переговоров с кредиторами о реструктуризации долга до истечения установленного МВФ срока - конца мая 2015 года.

Она также отметила, что в настоящее время находится в Вашингтоне, где должны проходить весенние встречи МВФ и Всемирного банка, а также ряд встреч относительно будущего Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.

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Правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. Согласно постановлению правительства, решение было принято по предложению консультанта Министерства финансов по вопросу реструктуризации внешних долгов Украины компании Lazard. В перечень реструктуризации вошли облигации внешних государственных заимствований за период з 2005 по 2013 год и сроком погашения с 2015 по 2023 год.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены до мая 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ.