Нацкомиссия по ценным бумагам приостановила лицензию Украинской международной фондовой биржи

Об этом говорится в сообщении комиссии.

Данное решение НКЦБФР приняла на своем заседании 16 апреля.

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Справка УНИАН. Учредителями Украинской международной фондовой биржи являются 24 негосударственных юридических лица, среди которых несколько коммерческих банков и операторов фондового рынка Украины.

Уставный капитал биржи составляет 25 млн грн.

Всего на фондовом рынке Украины работало 10 бирж, лидерами по объемам торгов являются биржа «Перспектива», ПФТС, Украинская биржа.