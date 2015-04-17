Нацкомиссия по ценным бумагам приостановила лицензию Украинской международной фондовой биржи
11:41, 17 апреля 2015Фондовый рынок
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила действие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке Украинской международной фондовой биржи.
Лицензия Украинской международной фондовой биржи приостановлена / telegraf.com.ua
Об этом говорится в сообщении комиссии.
Данное решение НКЦБФР приняла на своем заседании 16 апреля.
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Справка УНИАН. Учредителями Украинской международной фондовой биржи являются 24 негосударственных юридических лица, среди которых несколько коммерческих банков и операторов фондового рынка Украины.
Уставный капитал биржи составляет 25 млн грн.
Всего на фондовом рынке Украины работало 10 бирж, лидерами по объемам торгов являются биржа «Перспектива», ПФТС, Украинская биржа.
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