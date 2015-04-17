Терминалы Bloomberg, предоставляющие финансовую информацию, отключились по всему миру

"Наши специалисты работают над устранением проблемы", говорится в заявлении технического департамента Bloomberg, передают Ведомости со ссылкой на Business Insider.

По данным CNBC, отключение произошло около 8.20 по Лондону (10.20 по Киеву). Терминалы, предоставляющие финансовые данные в реальном времени, критически важны для бизнеса - на этот платный сервис, по данным самой Bloomberg, подписаны более 315 000 клиентов.

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Некоторые клиенты переподключились к менее популярным системам TradeWeb и Reuters. Другие системы Bloomberg работают - клиенты получают на e-mail ранее настроенные в терминале оповещения.

Социальные сети переполнены негодующими сообщениями бизнесменов и трейдеров, большинство из которых сходится на том, что сбой повлияет на ликвидность в мировом масштабе. "Сейчас подскочат котировки лондонских кофеен" - шутит один из них.

Другой указывает, что из-за отключения терминалов "прозрачность" торговли для трейдеров "критически снизилась" в самый разгар сессии. "Если котировки изменятся, а Bloomberg этого не покажет, будет ли это значить, что они не менялись? (Ред. речь идет о стоимости котировках ценных бумаг на мировых биржах)", - цитирует The Telegraph аналитика по развивающимся рынкам Джона Эшбурна.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за санкций российские компании исчезли из долговой аналитики крупнейшего финансового агентства Bloomberg.