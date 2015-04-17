Беларусь хочет одолжить деньги у американских инвесторов

Беларусь ведет переговоры с банками Barclays и JPMorgan о размещении еврооблигаций на площадках в США, объем и сроки пока не определены, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Александр Гурьянов.

"Разговор ведем с банком Barclays и JPMorgan", - сказал Гурьянов. Собеседник агентства сообщил, что недавно посещал США и вел переговоры, в том числе и на тему размещения белорусских гособлигаций.

Он отметил, что у американских инвесторов есть серьезный интерес к белорусским ценным бумагам в случае их размещения. "Интерес есть со стороны американского бизнеса. При размещении наших евробондов значительная доля поступила именно американских денег через аффилированные в Европе компании", - рассказал Гурьянов.

Читайте такжеБеларусь решила стать инвестором нефтяной отрасли Эквадора

"Главный вопрос был, есть ли проблемы и препятствия. Ответ был - что нет", - заключил Гурьянов.

Беларусь планирует разместить в 2015 году евробонды на сумму 1 миллиард долларов со сроком погашения 10 лет. За всю историю Беларусь осуществила два выпуска евробондов - с погашением в 2015 и 2018 годах.