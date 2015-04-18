Украина пока не согласилась на условия кредиторов по реструктуризации долгов

Украина в рамках проведения переговоров по реструктуризации части государственного долга, а также квазигосударственных долгов общим объемом 15,3 млрд долл, не согласилась на ряд условий ключевых кредиторов, объединенных в кредитный Комитет во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton.

Об этом говорится в презентационных материалах, подготовленных Министерством финансов Украины.

Читайте такжеБаланс недели: переговоры с кредиторами, доходы казны и газовая дыра на Донбассе «На данном этапе Комитет кредиторов, состоящих из пяти крупнейших держателей евробондов Украины на общую сумму порядка 10 млрд долл., передал украинской стороне свои принципы реструктуризации задолженности. Однако Украина не согласна с рядом этих принципов», - говорится в материалах. При этом конкретных данных, что именно не устраивает украинскую сторону, Минфин не приводит.

В то же время, в Минфине отмечают, что переговорный процесс идет, он будет продолжаться в апреле и мае. Одной из целей реструктуризации, как напомнили в Министерстве, является снижение долговой нагрузки на бюджет, приведение соотношения госдолга к уровню ВВП на уровне не более 71% и достижение показателя расходов на обслуживание госдолга до уровня не более 10-12% ВВП к 2019 году.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд настаивает на завершении переговоров о реструктуризации части внешней задолженности Украины не позднее июня, когда миссия Фонда проведет первую оценку выполнения программы сотрудничества, одобренную в марте текущего года. В МВФ подчеркивают, что переговоры с кредиторами являются крайне важными для Украины, и они должны пройти с соблюдением основных критериев, определенных, в том числе, экспертами МВФ.

Договоренность о реструктуризации долга станет одним из главных показателей для оценочной миссии, которая начнет свою работу в Киеве предположительно 15 июня. Ее основным решением станет одобрение или неодобрение представления Украине второго транша в объеме 2,5 млрд долл по новой программе EFF, одобренной в марте текущего года. Программа рассчитана на 4 года, ее объем финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ в объеме порядка 40 млрд долл. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Тогда же Украина начала переговоры о реструктуризации части внешнего долга в объеме 15 млрд долл. при общем объеме госдолга 70 млрд долл.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие пока является неприемлемым для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.