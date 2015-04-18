Минфин предложил кредиторам государственного «Укрэксимбанка» условия реструктуризации долга

Министерство финансов Украины предложило кредиторам одного из крупнейших государственных банков «Укрэксимбанка» реструктуризировать часть бондов учреждения со сроком погашения в апреле 2015 года, в феврале 2016 года и январе 2018 года на условиях пролонгации платежей на 10 лет без сокращения суммы выплат и с сохранением процентной ставки купона на уровне 8,375%. Об этом говорится в презентационных материалах Министерства финансов Украины.

«Укрэксимбанк», действия которого поддерживаются Министерством финансов и Национальным банком Украины, 27 апреля 2015 года проведет переговоры с кредиторами с предложением пролонгации платежей на 10 лет без списания долга или снижения процентных ставок, - говорится в материалах Минфина. – При этом «Укрэксимбанк» к 27 апреля осуществит купонный платеж в размере 31,4 млн долл и в дальнейшем сохранит купонную ставку на уровне 8,375%».

При этом в Минфине допустили, что переговоры непосредственно «Укрэксимбанка» с комитетом кредиторов могут быть завершены до того, как будут завершены общие переговоры Украины с кредиторами по реструктуризации части госдолга.

Решение по реструктуризации бондов «Укрэксимбанка», как отмечают в Минфине, должно быть принято при условии кворума собрания кредиторов и согласия 75% голосующих.

Читайте такжеУкраина пока не согласилась на условия кредиторов по реструктуризации долговКак сообщал УНИАН, 27 марта текущего года "Укрэксимбанк" заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций о продлении срока погашения этих бумаг с 27 апреля 2015 года по 27 июля 2015 года. Правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. Согласно постановлению правительства, решение было принято по предложению консультанта Министерства финансов по вопросу реструктуризации внешних долгов Украины компании Lazard. В перечень реструктуризации вошли облигации внешних государственных заимствований за период з 2005 по 2013 год и сроком погашения с 2015 по 2023 год.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены до июня 2015 года, когда состоится первый аудит выполнения программы с МВФ. Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.