МВФ поможет Украине в переговорах с кредиторами

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует проведение реформ в Украине и намерен содействовать завершению переговоров Украины с кредиторами о реструктуризации части долга, говорится в заявлении фонда, переданном УНИАН.

«Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард встретилась с министром финансов Украины Натальей Яресько, главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой и министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом. Она приветствовала тот прогресс, который уже удалось достичь украинским властям благодаря программе реформ, – говорится в заявлении фонда. – При этом госпожа Лагард и министры согласились с необходимостью дальнейших ключевых преобразований, которые будут иметь внешнюю поддержку, включая продолжающиеся дискуссии о долговых операциях (Украины – УНИАН) с частными кредиторами».

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга, включая реструктуризацию суверенных и квазисуверенных бондов в объеме порядка 15,3 млрд долл., при общем объеме госдолга в 70 млрд долл., в начале марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда.

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Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие пока является неприемлемым для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.

В то же время кредиторы выставили свои условия, часть которых также являются неприемлемыми для Украины.