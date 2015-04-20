S&P снизило рейтинг Киева из-за планов Кабмина реструктуризировать долги

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings снизило рейтинг Киева до «СС» с «ССС-» с негативным прогнозом на фоне планов правительства по реструктуризации части внешнего долга, включающей муниципальные бонды Киева.

Об этом говорится в сообщении агентства.

«Рейтинги Киева по обязательствам в иностранной валюте были понижены после объявления планов правительства по реструктуризации долга, включая еврооблигации Киева на сумму 550 млн долл. Мы будем классифицировать это действие как эквивалент дефолта, - говорится в сообщении. – Мы полагаем, что дефолт по обязательствам Киева в иностранной валюте практически неизбежен».

Кроме того, в агентстве предположили, что Киев также не сможет оплатить внутренние муниципальные облигации на сумму 5,2 млрд грн, срок погашения которых запланирован на октябрь-декабрь 2015 года. «Поэтому мы полагаем, что город не сможет ни выплатить платежи по бумагам, ни реструктуризировать их, что наверняка приведет к дефолту и по внутренним обязательствам», - отмечают в S&P.

В агентстве подчеркивают, что долговая нагрузка на бюджет Киева – независимо от исхода процесса реструктуризации долга – будет высокой вплоть до 2017 года, а финансовые позиции города останутся слабыми. «Мы ожидаем, что кредитный рейтинг города в иностранной валюте будет в дальнейшем снижен до дефолтного уровня «SD» или «D», также будет снижен и рейтинг в национальной валюте. В то же время, если город сможет обслужить свои долги без реструктуризации, мы повысим рейтинг. Однако это маловероятно», - резюмировали в агентстве.

Ранее Standard & Poor’s Ratings подтвердило кредитные рейтинги Львова и Днепропетровска на уровне «ССС-» с негативными прогнозами. Эти рейтинги выше рейтингов Киева, но лишь потому, что указанные города не имеют муниципальных долгов, подлежащих реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Standard & Poor's Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «СС» с «ССС-» и подтвердило долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте на уровне «ССС+» на фоне планов по реструктуризации внешнего долга.

В Standard & Poor's подчеркнули, что как только Украина достигнет каких-либо соглашений по реструктуризации задолженности, ее суверенный рейтинг будет снижен до дефолтного уровня. Однако по мере реализации договоренностей о реструктуризации долга преддефолтный суверенный рейтинг будет неактуален и страна будет поставлена в список постреструктуризационного мониторинга.

В конце марта международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило суверенный рейтинг Украины до уровня «Ca» с «Caa3», выдав по рейтингам негативный прогноз.