Минфин допускает приватизацию государственного «Укргазбанка»

Министерство финансов Украины на правах мажоритарного акционера национализированного в 2009 году «Укргазбанка» допускает выкуп банка частным инвестором в перспективе 5-7 лет, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.

По его словам, в ближайшее время Министерство финансов и Кабинет министров рассмотрят стратегию развития «Укргазбанка», который должен стать первым среди государственных банков в направлениях поддержки малого и среднего бизнеса и энергоэффективности.

«Мы планируем в ближайшее время начать более тесный переговорный процесс – в Украине он уже происходит некоторое время – по привлечению к участию в капитале в первую очередь международных финансовых институтов. Как первый тактический этап по обеспечению публичного и прозрачного функционирования этого учреждения в первую очередь, внедрения соответствующих стандартов, так и, в далекой стратегической перспективе, выхода банка на исключительно частный способ управления, то есть приватизацию государственной доли. Но это перспектива 5-7 лет», - сказал Уманский.

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«Мы хотели бы видеть и Европейский банк реконструкции и развития, и Всемирный банк, и Международную финансовую корпорацию в капитале банка, в первую очередь не столько для привлечения капитала, сколько для обеспечения качества управленческих процессов и привлечения самого банка к реализации их программ в Украине. Эта возможность рассматривается, и мы надеемся, что указанные партнеры в ближайшее время реализуют эту возможность», - добавил он.