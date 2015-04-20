S&P подтвердило рейтинги Львова и Днепропетровска из-за отсутствия долгов для реструктуризации

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings подтвердило кредитные рейтинги Львова и Днепропетровска на уровне «ССС-» с негативными прогнозами.

Как отмечается в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН, города не имеют муниципальных долгов, подлежащих реструктуризации.

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Однако, как подчеркивают в S&P, доступ к финансовым ресурсам для Львова и Днепропетровска остается затрудненным, что может негативно отразиться на способности двух городов обслуживать свои текущие долговые обязательства в ближайшие шесть месяцев. Этот фактор обуславливает негативный прогноз по рейтингам.

Ранее S&P снизило рейтинг Киева до «СС» с «ССС-» с негативным прогнозом на фоне планов правительства по реструктуризации части внешнего долга, включающей муниципальные бонды Киева. При этом в агентстве предположили, что дефолт по обязательствам Киева в иностранной валюте практически неизбежен, а кроме того, Киев, по мнению аналитиков агентства, не сможет оплатить внутренние муниципальные облигации на сумму 5,2 млрд грн, срок погашения которых запланирован на октябрь-декабрь 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Standard & Poor's Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «СС» с «ССС-» и подтвердило долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте на уровне «ССС+» на фоне планов по реструктуризации внешнего долга.