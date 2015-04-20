В Украине устанавливают новые требования к фондовым биржам

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения об утверждении нового порядка определения биржевого курса ценных бумаг, в соответствии с которым планируется индивидуально устанавливать критерии расчета биржевого курса для фондовых бирж, говорится в документе, которым располагает агентство УНИАН.

В соответствии с предложением комиссии, планируется также установить четкие параметры для расчета биржевого курса ценных бумаг: спрэд котировки ценной бумаги - 15%; время существования спрэда котировки ценной бумаги - 50% времени торгового дня; общая стоимость лотов в границах спрэда котировки ценной бумаги - 20 тыс. грн (для долговой ценной бумаги - 200 тыс. грн) и прочее.

Биржи должны будут в течении пяти дней с момента вступления данного решения в силу привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.

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Как сообщал УНИАН, НКЦБФР в августе 2013 года утвердила Порядок определения биржевого курса ценных бумаг. Данный документ определял условия, требования и порядок расчета биржевого курса ценной бумаги.

В частности, устанавливалось, что биржевой курс ценной бумаги рассчитывается в день проведения биржевых торгов по этой ценной бумаге путем расчета среднего арифметического взвешенного цен биржевых контрактов, заключенных в этот торговый день и отвечающих ряду требований. Позднее комиссия продлила срок выполнения биржевых контрактов, на основании которых рассчитывается биржевой курс, до трех дней.