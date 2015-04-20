СМИ: Инвесторы распродают долговые обязательства компаний стран БРИКС

Бумаги стран БРИКС вызывают все меньше доверия у инвесторов, пишут Ведомости.

Риск корпоративных дефолтов, по оценкам агентств, стремительно растет, а отток капитала с развивающихся рынков усиливается. Только за первый квартал 2015 года были понижены рейтинги более 132 эмитентов облигаций из развивающихся рынков. Повышение получили лишь 25 компаний.

Это худший результат за последние пять лет, подсчитали в JP Morgan.

Падение цен на нефть и замедление экономического роста на зарождающихся рынках испугало международных вкладчиков, из-за чего инвестиционный капитал потянулся вновь в американскую валюту, что привело к ее резкому росту по отношению к другим мировым валютам.

Первый громкий корпоративный дефолт из БРИКС уже потряс рынок - в январе 2015 года китайская Kaisa Group Holdings объявила, что не способна выплатить долг по облигациям. Это был первый случай среди китайских застройщиков — инвесторы в срочном порядке стали распродавать бумаги остальных застройщиков из КНР, опасаясь охлаждения китайского рынка недвижимости.

Читайте такжеFinancial Times: В БРИКС начинают появляться трещиныДругим громким делом стало объявление о банкротстве бразильской строительной корпорации OAS. Это уже третий подрядчик из Бразилии, вынужденный пойти на дефолт из-за того, что сам не получил оплату.

Несмотря на частичное восстановление, наблюдающееся в последнее время, цены на облигации продолжают находиться на более низком уровне, чем год назад, а отток капитала из формирующихся экономик продолжается. По данным Emerging Portfolio Fund Research Global (EPFR Global), за последние три месяца из фондов, инвестирующих в корпоративные облигации стран с развивающейся экономикой, утекло около $556 млн.

Справка. БРИКС - группа из пяти крупных развивающихся экономик: Бразилия, Россия, Индия,Китай, Южно-Африканская Республика.