S&P подтвердило рейтинг Ивано-Франковска на уровне «ССС-»

Как отмечается в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН, город не имеет прямого муниципального долга, подлежащего реструктуризации, однако его доступ к финансовым ресурсам, в том числе ресурсам правительства, – ограничен, а финансовое положение самого муниципалитета – слабое.

«Уровень благосостояния Ивано-Франковска мы оцениваем как очень низкий в глобальном контексте: в 2014 году показатель ВВП на душу населения в городе был на уровне 3 тыс. долл. в год. Однако относительно высокий уровень диверсификации экономики позволил городу справиться с финансовой нестабильностью, - говорится в сообщении агентства. – Мы ожидаем, что в 2015-2017 годах темпы роста экономики города будут сопоставимы с темпами роста экономики Украины в целом».

Ранее Standard & Poor’s подтвердило кредитные рейтинги Львова и Днепропетровска на уровне «ССС-» с негативными прогнозами и снизило рейтинг Киева до «СС» с «ССС-» с негативным прогнозом на фоне планов правительства по реструктуризации части внешнего долга, включающей муниципальные бонды Киева. При этом в агентстве предположили, что дефолт по обязательствам Киева в иностранной валюте практически неизбежен, а кроме того, Киев, по мнению аналитиков агентства, не сможет оплатить внутренние муниципальные облигации на сумму 5,2 млрд грн, срок погашения которых - октябрь-декабрь 2015 года.