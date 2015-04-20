Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило краткосрочный рейтинг ПриватБанка на уровне «С». Индивидуальный рейтинг банка установлен на уровне “ССС+”, что на одно значения выше рейтинга Украины.

Как говорится в официальном сообщении S&P, несмотря на девальвацию гривни, достаточность капитала ПриватБанка, согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, соответствует минимальным требованиям в 10%. Также устойчивая позиция ПриватБанка обеспечена более высоким качеством активов, достаточными резервами и активной поддержкой акционеров, в частности за счет ближайшего увеличения капитала банка на 5 млрд грн. Также ПриватБанк меньше всего подвержен влиянию ситуации с государственным долгом из-за небольшой доли в его портфеле государственных облигаций и ценных бумаг госпредприятий.

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«Исходя из результатов нашего стресс-теста ликвидности и капитала банка, ПриватБанк сможет поддерживать свою платежеспособность, несмотря на экономический спад и возможный суверенный дефолт в иностранной валюте, – отмечается в сообщении S&P. – Мы считаем, что банк сохранит положительный баланс в такой ситуации и его ликвидности будет достаточно, чтобы выполнять свои обязательства перед вкладчиками и клиентами».

Вместе с тем, как отмечается в сообщении S&P, долгосрочный рейтинг банка был приведен в соответствие с суверенным рейтингом Украины до уровня «ССС-» с негативным прогнозом. Согласно методологии агентства, вслед за снижением 10 апреля рейтинга Украины должны быть снижены рейтинги украинских банков до соответствующего уровня.

Ранее в НБУ заявили, что "ПриватБанк" выполняет все нормативы и требования регулятора.