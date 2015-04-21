Государственный «Укрэксимбанк» хочет отложить срок погашения долга до 2019 и 2022 годов

09:42, 21 апреля 2015
Фондовый рынок
1958
обновлено

Банк опубликовал сообщение для держателей облигаций.

Государственный «Укрэксимбанк» предложил держателям своих еврооблигаций со сроком погашения 27 апреля 2015 года механизм их реструктуризации на условиях погашения 50% основной суммы долга до 27 апреля 2019 года и оставшейся суммы основного долга - в течение 6 лет равными полугодовыми платежами, начиная 27 октября 2019 года до окончательного погашения 27 апреля 2022 года.

Об этом говорится в сообщении для держателей облигаций, опубликованном на сайте банка.

Одновременно банк предлагает с 27 апреля повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время. 

Также банк предлагает изменить условия соглашения о займе, чтобы дефолтом по валютным долговым ценным бумагам считалось неисполнение обязательств по ним на 12% или больше общего объема активов банка.

Банк заявил о намерениях ходатайствовать перед Кабинетом министров о помощи для эффективной работы и обеспечения выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Также банк сообщил о проведении очередной веб-конференции для кредиторов во вторник, 21 апреля, в 10:00 утра (по лондонскому времени). 

Читайте такжеУкраина пока не согласилась на условия кредиторов по реструктуризации долгов

Ранее, 20 апреля, Министерство финансов предложило кредиторам «Укрэксимбанка» реструктуризировать еврооблигации учреждения со сроком погашения в апреле 2015 года на условиях пролонгации платежей на 10 лет без сокращения суммы выплат и с сохранением процентной ставки купона на уровне 8,375%. 

Минфин анонсировал, что «Укрэксимбанк» проведет переговоры с кредиторами в рамках этого предложения 27 апреля 2015 года, и допустил, что переговоры банка с комитетом кредиторов могут быть завершены до завершения общих переговоров Украины с кредиторами по реструктуризации части госдолга.

Решение по реструктуризации бондов «Укрэксимбанка», по информации Минфина, должно быть принято при условии кворума собрания кредиторов и согласия 75% голосующих.

Как сообщал УНИАН, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. «Укрэксимбанк» заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций 27 марта текущего года. 

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter