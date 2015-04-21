Государственный «Укрэксимбанк» хочет отложить срок погашения долга до 2019 и 2022 годов

Государственный «Укрэксимбанк» предложил держателям своих еврооблигаций со сроком погашения 27 апреля 2015 года механизм их реструктуризации на условиях погашения 50% основной суммы долга до 27 апреля 2019 года и оставшейся суммы основного долга - в течение 6 лет равными полугодовыми платежами, начиная 27 октября 2019 года до окончательного погашения 27 апреля 2022 года.

Об этом говорится в сообщении для держателей облигаций, опубликованном на сайте банка.

Одновременно банк предлагает с 27 апреля повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.

Также банк предлагает изменить условия соглашения о займе, чтобы дефолтом по валютным долговым ценным бумагам считалось неисполнение обязательств по ним на 12% или больше общего объема активов банка.

Банк заявил о намерениях ходатайствовать перед Кабинетом министров о помощи для эффективной работы и обеспечения выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Также банк сообщил о проведении очередной веб-конференции для кредиторов во вторник, 21 апреля, в 10:00 утра (по лондонскому времени).

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Ранее, 20 апреля, Министерство финансов предложило кредиторам «Укрэксимбанка» реструктуризировать еврооблигации учреждения со сроком погашения в апреле 2015 года на условиях пролонгации платежей на 10 лет без сокращения суммы выплат и с сохранением процентной ставки купона на уровне 8,375%.

Минфин анонсировал, что «Укрэксимбанк» проведет переговоры с кредиторами в рамках этого предложения 27 апреля 2015 года, и допустил, что переговоры банка с комитетом кредиторов могут быть завершены до завершения общих переговоров Украины с кредиторами по реструктуризации части госдолга.

Решение по реструктуризации бондов «Укрэксимбанка», по информации Минфина, должно быть принято при условии кворума собрания кредиторов и согласия 75% голосующих.

Как сообщал УНИАН, правительство включило облигации государственных «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укрзализныци», «Укравтодора» и долги местных советов в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации. «Укрэксимбанк» заявил о начале переговоров с держателями еврооблигаций 27 марта текущего года.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до прибытия миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы, в рамках которой и проводится реструктуризация части внешнего долга Украины.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.