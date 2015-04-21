СМИ: экс-руководитель фискальной службы Билоус может возглавить Фонд госимущества

Коалиция утвердила кандидатуру Игоря Билоуса на должность председателя Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщил журналистам в ВР заместитель лидера фракции БПП Игорь Кононенко, пишет Украинская правда.

По его словам, кандидатура Билоуса уже представлена на рассмотрение премьер-министру Арсению Яценюку.

Он также выразил надежду, что в четверг ВР проголосует за назначение Билоуса.

"Также мы надеемся, что в четверг ВР утвердит кандидатов от парламента в Высший Совет юстиции", - добавил он.

"Наша фракция делегировала Алексея Маловацкого. Он руководил юридической службой БПП на президентских и парламентских выборах. Он является известным адвокатом, и эта кандидатура у нас на фракции прошла под аплодисменты", - отметил он.

Также Конененко напомнил, что фракция "Народного фронта" также должна предоставить свою кандидатуру, "и она с ней определилась" - это Ирина Мамонтова.

Кроме того, одного своего представителя должны предоставить три других фракции коалиции, которые с кандидатурами на данный момент еще не определились.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню соответственно.

Ранее правительственная комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы, созданная по предложению премьер-министра Арсения Яценюка, завершила свою работу, обработав порядка 250 жалоб представителей бизнеса, и рекомендовала правительству оставить в должности главу службы Игоря Билоуса и уволить его заместителей Хоменко и Макаренко.

Однако о своей отставке объявил и глава ГФС Игорь Билоус. Правительство приняло его отставку и уволило по предложению комиссии заместителей Билоуса.